T.C. ANKARA30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/186
KARAR NO : 2023/409
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamı ile kasten yaralama suçundan neticeten;
-Muhittin ve Gürcü oğlu, 03/04/1947 sungurlu doğumlu sanık Süleyman Hırlakoğlu'nun:
1- 2.240 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA
2- 2.240 TL ADLİ PARACEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA
Karar verilmiş ve bütün aramalara rağmen sanık bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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|BASIN NO: ILN01870525