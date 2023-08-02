T.C. ANKARA30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2023 / 00:01



ESAS NO : 2017/186

KARAR NO : 2023/409

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamı ile kasten yaralama suçundan neticeten;

-Muhittin ve Gürcü oğlu, 03/04/1947 sungurlu doğumlu sanık Süleyman Hırlakoğlu'nun:

1- 2.240 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA

2- 2.240 TL ADLİ PARACEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA

Karar verilmiş ve bütün aramalara rağmen sanık bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.