T.C. ANKARA30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/877

KARAR NO : 2022/1355

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2022 tarihli ilamı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan hakkında CMK'nın 223 madde 8. Fıkra 2. cümle gereğince DURMA kararı verilen sanık;

-Alaattin ve Fatoş kızı, 1998 Yenimahalle doğumlu DİLAN BİTER' e

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07.07.2023