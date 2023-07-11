T.C. ANKARA6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/35 TEREKE

ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi/Köyü, Cilt No:2, Hane No: 206 nüfusuna kayıtlı Ali Sedat ve Gülsevim'den olma, 21/07/1990 doğumlu, 13/03/2016 tarihinde vefat eden ÖZGÜR ÜNSAL'ın(T.C:61615412152) mirası, tüm yasal mirasçıları tarafından reddedileceğinden, Mahkememizce terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

TMK.nun 620, 621 ve 634. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebi ile alacaklı ve borçluları da dahil), bütün alacaklıları ve borçlularının, ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1(bir) ay içinde, mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tanzimle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.