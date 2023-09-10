T.C. ANKARA7. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Eylül 2023 / 00:01

Sayı :2021/1116 Esas

Davacı, ESRA AMANI ile Davalı, AJMAL AMANI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı AJMAL AMANI 'nın ( M************H, ve S***M oğlu **/**/1991 Doğumlu, 998*****114TC kimlik numaralı davalı AJMAL AMANI 'nın tüm arama ve araştırmalara rağmen adresi tespit edilememiş olup, gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.HÜKÜM:

1-Davanın kısmen kabul kısmen reddine,

Tarafların TMK 166/1 uyarınca boşanmalarına,

Tarafların müşterek çocukları Muhammed Ayaz Amani ve Ahmed Velid Amani'nin velayetinin davacı anneye verilmesine, baba ile kişisel ilişkinin her ayın 1. Ve 3. Cuma günü saat 18.00'den Pazar günü akşam saat 17.00'ye kadar, dini bayramlarda dönüşümlü olarak ramazan bayramından başlamak üzere arife günü saat 15.00'den bayramın son günü saat 15.00'e kadar, çift sayı ile biten yıllarda doğum günlerinde saat 10.00 -18.00 arası, yılbaşlarında çift sayı ile biten yıllarda 31 Aralık 17.00'den 1 Ocak 15.00'e kadar, her yıl 1-31 Temmuz tarihleri arası, çocuk okula başladıktan sonra mevcut düzenlemeye ek olarak yarı yıl tatilinin ilk bir haftası, kasım ve nisan ayındaki birer haftalık tatilinin ilk üç günü annede kalan günlerin baba yanında olacak şekilde düzenlenmesine,

Tahsilde tekerrür olmamak üzere dava tarihi olan 08/09/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere davacı kadın için 1.000 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın tedbiren uygulanmasına, karar kesinleştiğinde yoksulluk nafakası olarak devamına,

Tahsilde tekerrür olmamak üzere dava tarihi olan 08/09/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere Müşterek çocuklar için ayrı ayrı 1.000' er TL toplam 2.000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın tedbiren uygulanmasına, karar kesinleştiğinde iştirak nafakası olarak devamına,

25.000 TL maddi 25.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 80,70-TL harçtan, peşin alınan 59,30-TL harcın mahsubu ile noksan21,40-TL harcın davalı Ajmal Amanı'den alınarak Hazineye irad kaydına,

3-Davacının yapmış olduğu 59,30-TL başvurma harcı, 59,30-TL peşin harç, 169,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 287,60-TL'nin davalı Ajmal'dan alınarak davacı Esra'ya verilmesine

4-Davacının adli yardımdan faydalanması nedeniyle davacı adına suç üstü ödeneğinden karşılanarak yapılan 1.784,16 -TL basın ilan giderinin davalı Ajmal Amanı'den alınarak Hazineye irad kaydına,

5-Davacı tarafından depo edilen gider avansından arta kalanın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

6-Karar kesinleştiğinde Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, Karar tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacının yüzüne, davalının yokluğunda verilen karar, karar tebliğin yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.