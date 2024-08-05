T.C. Ankara7. Genel İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

ANKARA7. GENEL İCRA DAİRESİ

ANKARA 7 GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN KIYMET TAKTİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİDİR

2023/61171 ESAS

ALACAKLI : SEVAL TÜRKEŞ, 44782393684TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Hasan Hilmi Yılmazer

BORÇLU : 1- İLKER YILMAZ, 23218735618TC Nolu, Yıldız Mahallesi Şehit Doğan Sokak No: 84/4 Çankaya/Ankara Çankaya / ANKARA Yukarda tarafları belirtilen borçtan dolayı yapılan icra takibinde borçlu adına kayıtlı Muğla İli Bodrum İlçesi İslamhaneleri Mahallesi 131 Ada 13 parselde kayıtlı 34 nolu bağımsız bölüm taşınmaz 02/05/2024 tarihinde Kıymet taktiri yapılmıştır. Kıymet taktirinde taşınmazın güncel adresinin İslamhaneleri mah. Hürriyet cad. No.10/A Bodrum/MUĞLA olduğu, Arsa hisse payanını 120/13141 olduğu, 13.141,64 m2 yüzölçümlü olduğu, Bağımsız bölüm Bodrum kat, Zemin kat ve 1.katta oluşan yapının 1.katında yer aldığı raporda belirtilmiştir. Brüt 120 m2 dir. İmar Planı içerisinde. 29 yıllık yapı %25 yıpranma payı 3.844.000,00 TL olarak kıymet taktiri yapılmıştır. Dosyamız borçlusu (3.şahıs) İlker Yılmaz'ın Adresi tespit edilemediği, ve kendisine tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince adres tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan Tasarrufun İptali Kararı uyarınca dosyamız borçlusu İlker YILMAZ 'a iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren varsa İtirazının 7 gün yasal süreye ilaveten 15 gün toplam 22 gün içerisinde itiraz etmesi, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 02/05/2024 keşif tarihli ve 16/06/2024 tarihli kıymet Taktir raporunun borçluya tebliğ yerine kain olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071309