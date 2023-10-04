T.C. ANKARA8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2017/678

KARAR NO: 2023/208

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesi yollamasıyla aynı yasanın 3/5 maddesi uyarınca 10 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nun 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE ve 5237 sayılı TCK’nun 51/3 maddesi uyarınca hapis cezası ertelenen sanığın takdiren 1 YIL SÜRE İLE DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA hükmedildiği ancak sanık ŞABAN ve FOZE oğlu 1997Rakka Doğumlu ABDULAZİZ ALAHMET tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.