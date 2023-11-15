T.C. ANKARABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ11. HUKUK DAİRESİ

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01



Sayı :2023/1011 Esas

Davacı ŞENOL YORULMAZ ile davalılar DİLAVER TAYMAZ, YAŞAR BAYRAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit davası nedeniyle; Eskişehir 1. İş Mahkemesi 17/11/2022 tarih 2019/319 E. 2022/1073 K. Sayılı dosyasında,"1-Davanın KISMEN KABULÜ ile;

Davacı Şenol Yorulmaz' ın davalı Yaşar Bayrak işyerinde 03/06/2013-01/08/2013 tarihleri arasında sigortalı sayılmasını gerektirecek şekilde çalıştığının TESPİTİNE,

Davacı tarafın fazlaya ilişkin taleplerinin REDDİNE," karar verilerek davacı vekili ve feri müdahil kurum vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Dairemiz 08/06/2023 tarih 2023/1011 E.2023/1264 K. Sayılı dosyası karara çıkmış olup,

"1-Davacı vekilinin ve fer'i müdahil Kurum vekilinin istinaf istemlerinin 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b.1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE," reddine karar verilmiştir. Davalı Yaşar Bayrak 'a ilanen tebliğ olunur.