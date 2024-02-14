T.C. ANKARAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 / 00:01

2023/1268 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1268 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, MUSTAFA KEMAL Mahalle/Köy, 27177 Ada, 13 Parsel, Konut- zemin kat - 1 nolu b.b.

Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi, 2139.Caddesi, No:29 Daire:1 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 821 m²

Arsa Payı : 68/821

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Çankaya Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Konut Alanı, ayrık nizam, ön bahçe mesafesi: 5 metre, yan bahçe mesafesi: 3 metre, emsal:1.3,4 Kat olacak şekilde yapılaşmaya olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.