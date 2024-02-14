T.C. ANKARAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/1268 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1268 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, MUSTAFA KEMAL Mahalle/Köy, 27177 Ada, 13 Parsel, Konut- zemin kat - 1 nolu b.b.
Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi, 2139.Caddesi, No:29 Daire:1 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 821 m²
Arsa Payı : 68/821
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Çankaya Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Konut Alanı, ayrık nizam, ön bahçe mesafesi: 5 metre, yan bahçe mesafesi: 3 metre, emsal:1.3,4 Kat olacak şekilde yapılaşmaya olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.
Kıymeti : 4.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01983556