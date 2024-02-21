T.C. ANTALYA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 / 00:01



Sayı :2023/320 Esas

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Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Hakkında kayyım tayini kararı olan ve açık kimlik bilgileri bilinmeyen Antalya ili Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi 8546ada 31parsel (eski 149 parsel) sayılı taşınmazın maliklerinden Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Mustafa'nın gaipliğine karar verileceğinden, hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.16/02/2024