T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 10:30

ESAS NO : 2023/453 Esas

DAVALI : SHODYONA ABDULLAEVA -Özbekistan Uyruklu - 99090904572

Davacı Mevlid ŞİMŞEK-33166163098 tarafından davalı Shodyona ABDULLAEVA -99090904572- aleyhine boşanma davası açılmış olup özetle;davalının bazı maddi çıkarlarını temin edemeyince davalının evlendikten 2 ay sonra 21.04.2022 tarihinde eşyalarını da habersiz bir şekilde müşterek evi terk ettiğini, ilk başlarda barışma taleplerine karşılık bulamadığını, sonrasında da davalıyla hiç bir şekilde ulaşamadığını belirterek davalı ile boşanmalarına karar verilmesi talep edilmiş olmakla, yapılan tüm aramalara rağmen davalının adresine ulaşılamamış olup 12/01/2024 günü saat 09:00'a bırakılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı cevap ve delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu ilanen tebliğ olunur.