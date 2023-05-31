T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/579 Esas

DAVALI : ADEM ÇAKIR - 14617123038

Davacı kayyım AIZAT ASANBEKOVA tarafından aleyhinize Babalığın Tespiti davası açılmış olup, özetle; küçük ELİS RYSKULOVA'nın annesi BERGIMAI RYSKULOVA ile evlilik birliği dışında yaşanılan ilişkiden dünyaya geldiğini belirterek çocuk ile davalı arasındasoy bağının kurulmasını ve aylık 1.500,00 TL iştirak nafakasına karar verilmesini talep ettiği görülmüş olup, tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemeyip dava dilekçesi ve 07/06/2023 günü saat 09:45'de olan duruşma günü tebliğ olunamadığındanilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı beyan ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu ilanen tebliğ olunur.