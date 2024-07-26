T.C. Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/504 Esas

KARAR NO : 2024/121

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2024 tarihli ilamı ile 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Cevdet ve Melek oğlu, 03/03/1970 doğumlu, Burdur, Yeşilova, Akçaköy mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖZGÜR ÖĞÜT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065804