T.C. Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/504 Esas
KARAR NO : 2024/121
Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2024 tarihli ilamı ile 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Cevdet ve Melek oğlu, 03/03/1970 doğumlu, Burdur, Yeşilova, Akçaköy mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖZGÜR ÖĞÜT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.07.2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065804