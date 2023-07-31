T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2023 / 00:01



İ L A N

DOSYA NO : 2021/500 Esas

KARAR NO : 2023/176

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/03/2023 tarihli ilamı ile 4500 TL ADLİ PARA (20 taksit) cezası ile cezalandırılan Kouresh ve Zahra oğlu, 30/06/1990 doğumlu, ARASH MAGHSOUDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 28.07.2023