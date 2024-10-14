T.C. Antalya 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/706 Esas

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar ADEM KABAAĞAÇ, AHMET SARITAŞ, AYŞE BOĞATUR, AYŞE SARITAŞ, BÜŞRA SARITAŞ, DUDU EKİN, DURKADIN SARITAŞ, DÜRDANE SARITAŞ, EMİNE SARITAŞ, FATMANA ÇALI, FATMANA SARITAŞ, FATMANA SARITAŞ, GÜLÜZAR KOZALI, HATİCE GÜVENDİREN, HATİCE KAYNAK, HAVANA ÇETİN, HAVVA AVAZ, İLYAS KABAAĞAÇ, İSMAİL KABAAĞAÇ, MEHMET KABAAĞAÇ, MEVLÜT KABAAĞAÇ,MEVLÜT SARITAŞ, MEVLÜT SARITAŞ, MURAT MUHAMMET SARITAŞ, MUSTAFA KABAAĞAÇ, NESLİHAN KABAAĞAÇ, PERİHAN GÜLER, RAZİYE DEDE, SEMANUR SARITAŞ, SÜLEYMAN KABAAĞAÇ, ÜMMÜHAN SARITAŞ, YAKUP SARITAŞ aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Dava konusu;Antalya İli, Kepez ilçesi Kızıllı mahallesi 29840 ada 11 parsel sayılı parsel sayılı numarasında kayıtlı taşınmaza davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.