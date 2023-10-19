T.C. ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/338 Esas

DAVALI : MEHMET AKYÜZ Macun Mah. İsmail Ogan Cad. 210 Sk. Beyaz Evler Sitesi C Blok Kat:3 D:5Aksu / Antalya / ANTALYA

Mahkememizin 2023/338 Esas sayılı dosyasında, davacı KEZİBAN AKYÜZ tarafından davalı MEHMET AKYÜZ aleyhine boşanma davası açılmış olup, Burdur ili Bucark İlçesi, Kızılseki Mah./Köy 49 cilt , 8 hanede kayıtlı, Mehmet ve Hanife'den olma, 01/01/1974 doğumlu MEHMET AKYÜZ'ın bildirilen adreslerinde yapılan araştırma sonucu bulunamadığından, ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verildiğinden, duruşma günü olan 06/02/2024 tarihinde ve saat 09:30'da duruşmaya gelmediği veya gelipde davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmaları; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı İHTAR OLUNARAK, ilanen duyurulur. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.