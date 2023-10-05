T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/448

Esas12/09/2023

İ L A N HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

TMK nın 33/2 madde ve fıkrası uyarınca, Antalya ili Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi7914 ada 1 parsel (eski 247 ada 9 parsel) sayılı taşınmazın hissedarlarından Mehmet hakkında bilgi sahibi olanların ilanın neşredileceği tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.