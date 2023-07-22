T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2013/146 Esas

İ L A N

Davacı Antalya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından davalılar Funda Esen, Ömer Önder Ceylan, Özgür Ceylan, FDE Turizm Yatçılık... Ltd. Şti. aleyhine 19/03/2013 tarihinde açılan davada, davalılardan Zeki ve Meral kızı 05/08/1977 doğumlu Funda Esen ve Mustafa ve Nezahat oğlu 31/10/1973 doğumlu Özgür Ceylan tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresleri de bilinmediğinden, HMK.nun 186 maddesi gereğince; Mahkememizde görülmekte olan davada tahkikat aşamasının sona erdiği 07/11/2023 günü saat 09:00'da yapılacak olan sözlü yargılama duruşmasında hazır bulunmanız aksi taktirde yokluğunuzda karar verileceği ihtarının ilanen Funda Esen ve Özgür Ceylan'a tebliğine karar verilmiştir.