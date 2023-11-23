T.C. ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01

Sayı : E.65139935-2015/506-Ceza Dava Dosyası 17.11.2023 İLAN METNİANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2015/506 ESAS

2023/584 KARAR

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan İsmet ve Jujuna kızı, 1970doğumlu NANULİ SAITADZE hakkında sanık Nanuli SAITADZE'nin sabit olan Dali DANELIA'ya yönelikfuhşa teşvik, fuhuş için yer ve imkan sağlama suçundan,suçun işleniş biçimi nazara alınarak 5237 sayılımaddesi uyarınca 2 YILHAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suç mağduruna karşı aynı suçu değişik zamanlarda birden fazla kez işlemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 43/1. Maddesi uyarınca cezası takdiren 1/4 oranında artırılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIve 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının 5237 Sayılı TCK nun 61/8. maddesi uyarınca aynı yasanın 52/1-2 maddesi gereği sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurulup 1 gün karşılığı takdiren 20.TL olarak belirlenip sonuç olarak verilen 7 GÜN karşılığı toplam 140,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve yine aynı sanığın Sanık Nanuli SAITADZE'nin sabit olan Nana JAVELIDZE'ye yönelikfuhşa teşvik, fuhuş için yer ve imkan sağlama suçundan,suçun işleniş biçimi nazara alınarak 5237 sayılımaddesi uyarınca 2 YILHAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının 5237 Sayılı TCK nun 61/8. maddesi uyarınca aynı yasanın 52/1-2 maddesi gereği sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurulup 1 gün karşılığı takdiren 20.TL olarak belirlenip sonuç olarak verilen 5 GÜN karşılığı toplam 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Ayrıca yine Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Ivan ve Lımeri kızı, 13/11/1980 TİFLİS doğumlu NATIA GOSTAMASHVLI hakkında sabit olan OLENA BEREZHNA'yayönelikfuhşa teşvik, fuhuş için yer ve imkan sağlama suçundan,suçun işleniş biçimi nazara alınarak 5237 sayılımaddesi uyarınca 2 YILHAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suç mağduruna karşı aynı suçu değişik zamanlarda birden fazla kez işlemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 43/1. Maddesi uyarınca cezası takdiren 1/4 oranında artırılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIve 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının 5237 Sayılı TCK nun 61/8. maddesi uyarınca aynı yasanın 52/1-2 maddesi gereği sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurulup 1 gün karşılığı takdiren 20.TL olarak belirlenip sonuç olarak verilen 7 GÜN karşılığı toplam 140,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, İş bu kararın tüm aramalara sanıkların tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzereiş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynıyasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlükyasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.