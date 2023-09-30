T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/277 Esas

KARAR NO : 2023/355

Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile, hakkında,Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Beraat, Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek suçundan verilen cezaya ilişkin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Ali ve Hatice oğlu, 15/06/1989 doğumlu, Kütahya, Gediz, Kurtçam mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMAZAN SAKAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetininilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, RAMAZAN SAKAR'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.