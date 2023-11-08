T.C. ANTALYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/210 Esas

DAVALI : DOMİNİGUE HUBERT RENE LECOUTRE Güzeloba Mahallesi Örnekköy Cad. N:11Kb/6 Muratpaşa/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özeti: Antalya İli Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mah. Örnekköy Cad. N:11 K:2 D:6 mecurun 01/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık kira bedelinin 20.000,00 TL olarak tespitine karar verilmesi talebidir.

Durusma Günü: 23/01/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.