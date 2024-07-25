T.C. Antalya 6. Aile Mahkemesine

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

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T.C.

ANTALYA

6. AİLE MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2023/73 Esas

DAVALI : IRINA PONOMARENKO Vladımır ve Zınaıda kızı 16/10/1966 doğumlu

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizin 05/07/2024 tarihli duruşmanın 6 nolu ara kararı ile "Davalı adına tahkikat ve sözlü yargılama duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmediği takdirde duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunda devam edildiğinde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği (HMK.150/2), tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği (HMK. 147/2), hususlarının ihtarını içerir" duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/11/2024 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma zaptı ilanen tebliğ olunur.

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