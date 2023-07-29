T.C. ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/373 Esas

İLAN

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı Saad Jasim HAMID HAMID emlak kapora bedeli olarak aldığı 5.222 dolar, 5.778,52 TL karar ilam harcı ve 831 TL yargılama giderinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya cevap süresi iki hafta olup süresinde cevap verilmezse dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur. Cevap dilekçesi verilir ise HMK 129.maddesindeki hın tamamını inkar etmiş sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur. Cevap dilekçesi verilir ise HMK 129.maddesindeki hususlar bulunmalı varsa ilk itirazlar bu dilekçede bildirilmeli, dilekçe ve ekleri karşı tarafa tebliğ edilecek suretinin de eklenerek TC kimlik numarası yazılması hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 20/07/2023