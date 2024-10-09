T.C. Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 08:20

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/1010 Esas



Davacı BOTAŞ (BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) ile AYŞE KAŞAR. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu; Antalya ili, Kepez ilçesi, Kızıllı mahallesi29844 ada42 parsel sayılı 1209,99 m²ve 361,79 m² yüzölçümlü taşınmaza davacı BOTAŞ (BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti BOTAŞ (BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) na yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/09/2024