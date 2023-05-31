T.C.ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/405 Esas

Davacı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Davalılar Abdülmacit Selekler vd. tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar HÜSEYİN AKCOR ve FATMA (RIZA KARISI)'na tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı, bu sebeple adresinin meçhul olduğu, 11/10/2023 ön inceleme duruşma günü saat 10:50'de ön inceleme duruşması yapılacağından, dava dilekçesi ve eklerini aldığınız tarihten itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK 139 Maddesi uyarınca sulh için hazırlığı yapmanız, duruşmanın gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, diğer tarafın gelmeyenin muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ayrıca HMK 139/1 2.cümle gereği tebliğ tarihinden itibaren delilleri sunmak üzere iki haftalık kesin süre verildiği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.