T.C. Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/165 Esas

KARAR NO: 2024/395

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle ve Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25.06.2024 tarihli kararıileTCK.158/1-f-h-son,62/1, 52/2,4. gereğince,3 YIL 9 AYHAPİS ve 25.000,00.TL.adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1-2-3.maddeleri gereğinceBelirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakmacezası ile cezalandırılmasına ve ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.

Hüseyin Reşat ve Emine oğlu 13.01.1981 doğumlu, Denizli / Güney, Karaağaçlı mah./köy nüfusuna kayıtlı Ahmet TAVASLI hakkında mahkememizce verilen gerekçeli kararsavunma adresine ve tespit edilen adreslere kararın tebliği için çıkarılan tebligatların tebliğ edilemeden iade edilmiş ve sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış veyeni bir adresi de tespit edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30,31. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde,Genel İnternet Haber SitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli kararın,ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvuru hakkınız bulunduğu, yasal süresinde istinaf hakkınızı kullanmadığınız takdirde kararın kesinleşeceği ihtar olunur.İlanen tebligat edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.