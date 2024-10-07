T.C. Antalya1. Asliye Ticaret Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ANTALYA1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/349 Esas

DAVALI : KUMMAD MADENCİLİK TAR.İTH.İHR.NAK.HRF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Davacı Veysel Türkyön tarafından davalı Kummad Madencilik Tar. İth. İhr. Nak. Hrf. San. ve Tic. Ltd. Şti aleyhine açtığı Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davasında dava dilekçesi ve 13/05/2024 günlü tensip zaptı, dava dilekçesinde belirtilen adresin yetersiz olması nedeniyle tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmada tebliğe elverişli adres tespit edilemediğinden, ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Duruşmasının 10/12/2024 günü saat 09:35'e bırakıldığı,

Davacının dava dilekçesine 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, cevap vermediği takdirde davacının iddialarını inkar etmiş sayılacağı hususu ile 13/05/2024 günlü tensip zaptı gereğince, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya gelmediğinin veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceğinin, davalı Kummad Madencilik Tar. İth. İhr. Nak. Hrf. San. ve Tic. Ltd. Şti. (VN:5920295618)'ne işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta sonra 2 haftalık cevap verme süresinin başlayacağı ilanen tebliğ olunur.