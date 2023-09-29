T.C.ANTALYA2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01



ESAS NO : 2019/438

KARAR NO : 2023/136

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK :ÖZCAN KOCA, Hüseyin ve Müzeyyen oğlu, 14/02/2001 Kırklareli doğumlu, Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Yenimahalle nüfusuna kayıtlı, adresi meçhul.

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamı ile SSÇ. Haceli Zengi'yi basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif kasten yaralama eylemine uyan T.C.K.’nun 86/2. maddesine göre sonuç olarak 50 GÜN ADLİ PARA CEZASI karşılığı 1.000,00.TL adli para cezasının taktiren birer ay ara ile 5 eşit taksit halinde SSÇ.den tahsiline, adli para cezasına ilişkin hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca SSÇ.’ye yapılan tebligata rağmen 30 gün içinde, hükmedilen adli para cezasının ödenmeye başlanmaması veya ödenmeye başlanıp da taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde T.C.K.’nun 52/4. maddesi gereğince ödenmeyen para cezasının geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ihtarına, bu hükmü 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. Maddesi ve C.M.K.'nun 231/5 ve 6. maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, SSÇ. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildiğinden C.M.K.’nun 231/8. maddesi gereğince SSÇ.’nin 3 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TÂBİ TUTULMASINA, yargılama gideri olup, SSÇ.nin payına düşen 190,15 TL'nin SSÇ.'den alınarak hazineye irad kaydına, SSÇ. ÖZCAN KOCA'nın yokluğunda karar verilmesi sebebi ile gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği, ancak açık ikametgah adresinin tespit edilememesi nedeniyle 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek bir dilekçe vermek suretiyle tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu SSÇ.ÖZCAN KOCA'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.