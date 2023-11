T.C. ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01



Taşınmaz Mal (Arsa) Satışı

İhale İlanı



İKN: 2023-2886-S/5

Mülkiyeti Belediyemize Ait Ardahan ili, Merkez ilçesi,

Sıra

No Taşınmaz Yüzölçümü

m² Muhammen Bedeli Geçici Teminat

Bedeli (Asgari)

1 Ardahan ili, Merkez ilçesi; Karagöl Mahallesi 334 ada 39 nolu parsellerdeki taşınmaz (Bitişik Nizam 6 Kat İmarlı Konut +Ticari Alan )

503,36

3.523.520,00TL

105.705,60TL

2 Ardahan ili, Merkez ilçesi; Yeni Mahalle 219 ada 1 nolu parsellerdeki taşınmazın 532/932 hissesi (arsa vasıflı) satışı ihalesi.

(Ayrık Nizam 2 Kat Konut İmarlı Alan )

535,74

428.592,00TL

12.857,76TL

3 Ardahan ili, Merkez ilçesi; Yeni Mahalle 217 nolu ada 4 nolu parsellerdeki taşınmaz (Ayrık Nizam 2 Kat Konut İmarlı Alan )

270,10

86.432,00TL

2.592,96TL

4 Ardahan ili, Merkez ilçesi; Yeni Mahalle 218 nolu ada 39 nolu parsellerdeki taşınmaz (Ayrık Nizam 2 Kat Konut İmarlı Alan)

752,96

240.947,20

7.228,42TL

Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

İhalenin Yeri: Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No.27 Merkez /ARDAHAN İhale Tarih ve Saati: 28/11/2023 Salı günü saat 14:00’de

İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacak, her taşınmaz için ayrı ayrı teklif alınacaktır. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; A) İstekli gerçek kişi ise;

Kanuni ikametgâh belgesi, Geçerli kimlik belgesi fotokopisi,

c) Noterden onaylı imza beyannamesi,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibariyle alınmış olacak)

e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanması şarttır.)

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu

g)Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler Kanuni ikametgâhı olması,

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi: tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı veya noter tarafından tasdikli belge

b)Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu 4 bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibariyle alınmış olacak)

d) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalaması şarttır.)

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu

f)Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri (teklif mektubu, şartname ödendiğine ilişkin makbuz ve geçici teminata ilişkin belgeler hariç.) ve Ortak Girişim Beyannamesi sunmak zorundadır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen ortak girişim beyannamesi

İhale ile ilgili şartnameler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı İhale Biriminde görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00TL’dir. (BinTürkLirası) İstekliler teklif zarfını İhale Komisyonuna en geç 28/11/2023 Salı günü saat 14:00’de kadar teslim etmesi gerekmektedir. Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan sözleşme giderleri, karar ve damga vergisi. Resim tapu harcı ve harç giderleri vb. tüm masraflar müşteriye aittir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Katılımcılar ihaleye girecekleri taşınmaz için üsteki şartları sağlayarak ihaleye katılabilirler. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.