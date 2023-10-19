T.C. ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/11 Tereke

Karagöl Mah. Şehit Türkmen Tekin Cad. No:6/1 İç Kapı No:16 Merkez/ARDAHAN adresinde mukim 69*******90 TC. Kimlik Nolu DENİZ YILMAZ'ın terekesinin Ardahan Sulh Hukuk Mahkemesinin, 19/07/2022 Tarih ve 2021/813 Esas, 2022/530Karar sayılı kararları ile, TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıdını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği, Keyfiyet; İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.