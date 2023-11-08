T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/194 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 106
PARSEL NO : 157
YÜZÖLÇÜMÜ : 504,57 m2
NİTELİĞİ : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Kara (Yusuf Oğlu), Ali Kara (Yusuf Oğlu), Erhan Araz (Hasan Oğlu), Serap Turhan (Hasan Kızı), Ersin Araz (Hasan Oğlu), Hasan Araz (Kerim Oğlu), Beyaz Kara (Mustafa Kızı), Dursun Ali Kara (Mustafa Oğlu), Gürşat Kara (Mustafa Oğlu), Tahsin Kara (Mustafa Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/194 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023
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|BASIN NO: ILN01925554