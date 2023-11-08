T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01



Sayı :2023/194 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi

MEVKİİ : Köyiçi

ADA NO : 106

PARSEL NO : 157

YÜZÖLÇÜMÜ : 504,57 m2

NİTELİĞİ : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Kara (Yusuf Oğlu), Ali Kara (Yusuf Oğlu), Erhan Araz (Hasan Oğlu), Serap Turhan (Hasan Kızı), Ersin Araz (Hasan Oğlu), Hasan Araz (Kerim Oğlu), Beyaz Kara (Mustafa Kızı), Dursun Ali Kara (Mustafa Oğlu), Gürşat Kara (Mustafa Oğlu), Tahsin Kara (Mustafa Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/194 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023