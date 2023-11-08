T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01



Sayı :2023/192 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi

MEVKİİ : Köyiçi

ADA NO : 106

PARSEL NO : 125

YÜZÖLÇÜMÜ : 36,31 m2

NİTELİĞİ : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI :Ahmet Kara (İsmail Oğlu), Hüseyin Kara (İsmail Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/192 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023