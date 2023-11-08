T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı :2023/192 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 106
PARSEL NO : 125
YÜZÖLÇÜMÜ : 36,31 m2
NİTELİĞİ : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI :Ahmet Kara (İsmail Oğlu), Hüseyin Kara (İsmail Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/192 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023
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|BASIN NO: ILN01925694