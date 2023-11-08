T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/175 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Tanişment
ADA NO : 106
PARSEL NO : 186
YÜZÖLÇÜMÜ : 930,56 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Turan (Ali Oğlu)
MEVKİİ : Tanişment
ADA NO : 106
PARSEL NO : 187
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.339,83 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Turan (Ali Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/175 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023
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|BASIN NO: ILN01925541