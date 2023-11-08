T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01



Sayı :2023/175 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi

MEVKİİ : Tanişment

ADA NO : 106

PARSEL NO : 186

YÜZÖLÇÜMÜ : 930,56 m2

NİTELİĞİ : Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Turan (Ali Oğlu)

MEVKİİ : Tanişment

ADA NO : 106

PARSEL NO : 187

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.339,83 m2

NİTELİĞİ : Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Turan (Ali Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/175 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023