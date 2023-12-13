T.C. AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/346 Esas

ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİLE KONU

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın İli, İncirliova İlçesi, Hacıaliobası Mahallesinde bulunan; Doğusu Nail Kaykıtaşınmazı,Batısı Nurcan Nart taşınmazı, Kuzeyi 203 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz, Güneyi Erol Karadeveciolan taşınmaz

ZİLYETLİK İDDASINDA BULUNAN

DAVACI MALİKİN ADI VE SOYADI :MUAZZEZ ŞİMŞİR, 167145534236 tc kimlik no.lu

Davacılar MUAZZEZ ŞİMŞİR tarafından tapusuzdan tescil davası ile açılan yukarıda tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü ve uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de bulunan taşınmazın TMK 713 maddesi uyarıncatescili için davacı tarafından mahkememizin 2023/346 Esas sayısında dava açılmıştır.

Davacı adına tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 3 aylıkyasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur.