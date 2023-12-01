T.C. AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Aralık 2023 / 00:01



Sayı :2023/193 Esas 22/11/2023

Konu : İ L A N Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Bütün aramalara rağmen10291756180 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Saniye'den olma 05/03/1974 doğumluYETER UÇAR'ınadresinin tespit edilememiş olduğu anlaşıldığından, davalının duruşma günü olan 18/03/2024günü saat: 09:00'daduruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisinibir vekille temsil ettirmesi , aksi halde HMK 'nun 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, hususuduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.

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Adres : AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Semra PEYNİRCİOĞLU Zabıt Katibi