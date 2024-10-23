T.C. Aydın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE:

TEDAŞ Ekli Listede Ada Parsel ve Taraf bilgileri gönderilen 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı TEDAŞ adına kayıt ve tesciline, Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.