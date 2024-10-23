T.C. Aydın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE:

TEDAŞ Ekli Listede Ada Parsel ve Taraf bilgileri gönderilen 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı TEDAŞ adına kayıt ve tesciline, Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

DOSYA NO

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

TAŞINMAZ MALİKİ

ADA PARSEL NO

TAŞINMAZ VASFI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

2023/1176

AYDIN-EFELER-ZEYTİNKÖY MAH

Berna ARSLAN

Bahtiyar KOCAMAN

101 ada 48 parsel

TARLA

6,76 m2 mülkiyet, 231,54 m2 irtifak alanı

#ilangovtr BASIN NO: ILN02107828