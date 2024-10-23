T.C. Aydın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE:
TEDAŞ Ekli Listede Ada Parsel ve Taraf bilgileri gönderilen 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı TEDAŞ adına kayıt ve tesciline, Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
DOSYA NO
TAŞINMAZ BİLGİLERİ
TAŞINMAZ MALİKİ
ADA PARSEL NO
TAŞINMAZ VASFI
KAMULAŞTIRILAN ALAN
2023/1176
AYDIN-EFELER-ZEYTİNKÖY MAH
Berna ARSLAN
Bahtiyar KOCAMAN
101 ada 48 parsel
TARLA
6,76 m2 mülkiyet, 231,54 m2 irtifak alanı
#ilangovtr BASIN NO: ILN02107828