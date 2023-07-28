T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2023/233 Esas 04/07/2023

Konu : gaiplik ilanı

Davacı AYVACIK MAL MÜDÜRLÜĞÜ ile RABİA HANIM (KAYYIM)-ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gülpınar köyü, tapunun 1539 parsel numarasında kayıtlı 1.450,00-m2 yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmaz malın 7/192 hisse maliki Rabia HANIM' ın sağ olup, olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Ayvacık Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/09/2011 tarih 2011/259 Esas 2011/354 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı yasa gereğince Ayvacık Malmüdürlüğü kayyım olarak tayin edilmiş, gaipliğine karar verilmesi ve malvarlıklarının hazineye intikaline karar verilmesi davası açılmış olup, Rabia HANIM' ı tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/233 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Rabia HANIM hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.04/07/2023