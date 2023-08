T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/245 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ, KISACIK MAH.

MEVKİİ : AKÇAM MEVKİİ

ADA NO : 107

PARSEL NO : 1

KAMULAŞTIRILAN

KISIM :79,43 m2 lik mülkiyet, 0 m2 lik irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA CURA -12436916800

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI (DAVACI) : TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DAVA TARİHİ : 04/07/2023

DURUŞMA GÜNÜ : 22/09/2023 SAAT : 11:30

Yukarıda tüm gerekli bilgileri yazılı taşınmaz hakkında davacı idare tarafından mülkiyet kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından 04/07/2023 tarihinde mahkememizin yukarıda dosya numarasında kayıtlı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ezine Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Çanakkale-Ayvacık Adliyesindeki Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.17/05/2023