T.C. Ayvalık 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2024 / 00:01

T.C. AYVALIK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/369 Esas

KARAR NO : 2022/831

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mirasçı Kazanfer Büger'e (TC 21.......20) nolu, tüm aramalara rağmen bugüne kadar tebligat yapılamamış olup, ilanen tebliği yoluna gidilmekle,

HÜKÜM :

1-Müteveffa30337114248 T.C kimliknolu İRFAN ÖZKIRIMLIOĞLU'nun Ayvalık 2. Noterliğince düzenlenmiş 24/04/1998 tarih 02773 yevmiye nolu vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, esasımızın bu şekilde kapatılmasına,

2-Vasiyetnamenin Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında saklanmasına,

3-Davanın niteliği gereği göre harç alınmasına yer olmadığına,

4-Vasiyetname ve karardan birer suretin mirasçılara tebliğine,

Dair, lehine vasiyet yapılan Gospava Lazic ve lehine vasiyet yapılan vekilinin yüzüne karşı, diğer mirasçıların yokluğunda, kararın mirasçılara ve ilgililere tebliğinden itibaren HMK'nın 345. maddesine göre iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu hüküm mirasçı Kazanfer Büger'e gerekçeli kararın ve vasiyetnamenin tebliği yerine kaim olmak üzere, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.