T.C. Babaeski İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BABAESKİ İCRA DAİRESİ'NDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2023/292 ESAS

ALACAKLI : GÜVENCE HESABI,

VEKİLİ : Av. Elfide Çakır(TBB No: 73773)

Özerler Mah. Fındıklı Sok. Kaçar Apt. No:12 K:1 D:3(101) Lüleburgaz Lüleburgaz / KIRKLARELİ

BORÇLU : MUSA KÖK,

Talatpaşa Mh. Uzun Kaldırım Cd. No:78 D:11 Edirne Merkez / EDİRNE

BORÇ MİKTARI : 99.057,17 TL.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 7 gün ilavesi ile toplam 14 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 14 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 14 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.