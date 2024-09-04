T.C. Bafra 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

İLAN

T.C. BAFRA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2024/543

KARAR NO : 2024/675

SANIK : YANNİS VASİLİS YAYLALI- Yavuz ve Ünver oğlu 1974 d.lu T.C.- 46795749854Bafra 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 26/07/2024tarih 2024/543esas2024/675karar sayılı kararı ile;

1.Her ne kadar sanık Yannis Vasilis YAYLALI hakkında Türk Ceza Kanunu 214/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanığa yüklenen eylemin 3713 sayılı yasanın 7/2,1.cümle ve 3713 sayılı yasanın 7/2,2.cümlesinde öngörülen Silahlı Terör Örgütü Propagandasını Yapma suçu kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin verilerin tartışılması ve değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevini aştığı, bu suçta yargılama yapma yetkisi Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında kaldığından 5271 Sayılı CMK’nın 3 ve 5. maddeleri gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2.Karar kesinleştiğinde, yargılamasının yapılıp, suçlarının sübutu halinde sanıkların cezalandırılması için dosyanın görevli Bafra Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Davada taraf olarak bulunan sanık Yannis Vasilis Yaylalı tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Mahkememiz kararının tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 binin altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİ ile hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02084075