T.C. Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N



DOSYA NO : 2018/817 Esas

KARAR NO : 2022/774

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/12/2022 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık İlyas ve Ruhsare oğlu 08/07/1978 d.lu, RUSYA uyruklu QIYAS MAMMADOV hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.19.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064694