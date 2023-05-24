T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2007/659Esas

KARAR NO : 2014/566

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/03/2023 tarihli ek kararı ile 10/03/2008 gün 2007/659 esas 2014/566 karar sayılı ilamının AYNEN İNFAZINA, UYARLAMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA karar verilen sanık Şerif ve Fevziye oğlu, 16/03/1976 doğumlu, HAKAN PEKERLER hakkında kararverilmiş olup sanığın adresine ekkararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.05.2023