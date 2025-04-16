T.C. Bakırköy 10. İcra Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/632 Esas

DAVALI : BÜLENT SARIKÖSE Adresi Meçhul

DavacıMURAT BERKE ÜSTÜNDAĞ tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan yargılamasında;

'' Sümer Mah.Zübeyde Hanım Caddesi No:358 D:5 Zeytinburnu /İST.' adresindeki mecurdan tahliyeniz talep edilmiş olup muhatabın tanınmıyor olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Telsiz Mah. 72/4 Sok. No:17 D:3 Zeytinburnu/ İstanbul adresine yapılan tebligattan da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptıduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/06/2025 günü saat: 11:15'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.