T.C. Bakırköy 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/1119 Esas

Davacılar HASAN AÇAR ve MUSTAFA ÖZTÜRK tarafından davalı MUSTAFA BİLMEZ aleyhine açılan İstanbul İli, Esenler İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No:25 adresinde bulunan işyeri için aylık kira bedelinin 07/07/2022 tarihinden itibaren geçerli olmaz üzere aylık net 20.000,00 TL brüt 25.000,00 TL olarak tespitine karar verilmesi hususundaki dava nedeniyle mernis adresinize konsolosluk aracılığı ile tebligat gönderilmiş ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davalı Mehmet ve Hafi'den olma 17/03/1976 doğumlu MUSTAFA BİLMEZ'in duruşmanın bırakıldığı 07/05/2025 günü saat 09.50'de Bakırköy 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.