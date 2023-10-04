T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/321 Esas

DAVALI : MUZAFFER AKYÜREK

Davacı RABİA ALMILA LEVENTtarafından davalı MUZAFFER AKYÜREKaleyhine açılan Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanması davasında dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı edilemediği, yapılan adres araştırmasından davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince 2 hafta içinde davalı MUZAFFER AKYÜREK'in davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunluluğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/06/2023