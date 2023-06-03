T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/860 Esas
DAVALI : MUSTAFA KARASOY
Davacı Hanimi Karasoy tarafından davalı Mustafa Karasoy aleyhine açılan Boşanma davasında ön inceleme aşamasında davetiyelerin ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden;
Davalı MUSTAFA KARASOY'a HMK147/2md.gereğince 08.09.2023 günü saat 10.55'da duruşmaya gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadanöninceleme duruşmasında hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı veyapılan işlemlere itirazedemeyeceğiniz, sulh içingerekli hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgeler açısından gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yapılmaması hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızİLANEN tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01839651