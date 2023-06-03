T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 03 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/860 Esas

DAVALI : MUSTAFA KARASOY

Davacı Hanimi Karasoy tarafından davalı Mustafa Karasoy aleyhine açılan Boşanma davasında ön inceleme aşamasında davetiyelerin ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden;

Davalı MUSTAFA KARASOY'a HMK147/2md.gereğince 08.09.2023 günü saat 10.55'da duruşmaya gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadanöninceleme duruşmasında hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı veyapılan işlemlere itirazedemeyeceğiniz, sulh içingerekli hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgeler açısından gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yapılmaması hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızİLANEN tebliğ olunur.