T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2023 / 00:01

İ L Â N

DOSYA NO : 2020/382

KARAR NO : 2022/258

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin 26/05/2022 tarihli 2022//382 Esas, 2022/258 Karar sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 89/1 maddesi gereğince takdiren 1.800,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi gereğince hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen Envar ve Fatma oğlu, 05/05/1990 doğumlu, Ahmet CESİM'e 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12/09/2023