T.C. Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nden
T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
Esas no: 2023/848
Davalı: Samira Balta
Davacı Hamit Balta tarafından davalı Samira Balta aleyhine açılan çekişmeli boşanma davasında ; ön inceleme duruşmasının 13/12/2024 günü saat 09:50'da yapılacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluklarında hüküm verileceği Abdulsamad ve Shakiba kızı, 05/03/1985-Kabul/Afganistan doğumlu davalı Samira Balta'ya ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02110564