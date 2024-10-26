T.C. Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas no: 2023/848

Davalı: Samira Balta

Davacı Hamit Balta tarafından davalı Samira Balta aleyhine açılan çekişmeli boşanma davasında ; ön inceleme duruşmasının 13/12/2024 günü saat 09:50'da yapılacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluklarında hüküm verileceği Abdulsamad ve Shakiba kızı, 05/03/1985-Kabul/Afganistan doğumlu davalı Samira Balta'ya ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunur.