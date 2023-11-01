T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/832 Esas

DAVALI : Adiye Tetiker

Davacı Payazit Tetiker ile Davalı Adiye Tetiker arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davalı Adiye Tetiker'in herhangi bir adresi tespit edilemediğinden 03/10/2023 tarihli ön inceleme duruşma zaptının ara kararı gereğince tahkikat duruşmasının 08/02/2024 günü, 13:30'a talik edildiğinin tebliği yerine geçmek üzere davalıya ilanen tebliğ olunur.04/10/2023