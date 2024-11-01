T.C. Bakırköy 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 2. İlan

Yayın Tarihi: 01 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2. İLAN

ESAS NO : 2021/1725 Esas

Mahkememizde görülen mirasçılık belgesi talepli davada; muris İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Cilt No: 13 Hane No: 735, BSN:6'da nüfusa kayıtlı 06/07/1949 İstanbul doğumlu 29635918610 T.C nolu ANNA VEĞLERİ'NİN mirasçılarına ulaşılamadığından TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris ANNA VEĞLERİ'NİN mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/1725 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devredileceği ilanen duyurulur.